Business news: Ue, Lenarcic annuncia 43,5 milioni di aiuti umanitari a Sud Sudan

- Il commissario europeo alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic, attualmente in Sud Sudan, ha annunciato un nuovo finanziamento di 43,5 milioni di euro in aiuti umanitari nel Paese. I fondi saranno utilizzati, tra l'altro, per aiutare i più bisognosi, anche con protezione e assistenza alimentare, nonché coloro che sono stati colpiti da calamità naturali e provocate dall'uomo. "La situazione umanitaria in Sud Sudan è estremamente grave. Parti di questo più giovane Paese africano stanno affrontando condizioni di carestia e il Paese nel suo insieme si sta preparando per la peggiore crisi alimentare mai vista", ha dichiarato Lenarcic. "Sembra esserci scarso interesse internazionale per questa grave situazione nel Paese. Solo cinque donatori, compresa la Commissione europea, rappresentano quasi il 77 per cento degli aiuti totali al Sud Sudan. Questa mancanza di interesse rischia di trasformare questa situazione già disastrosa in una crisi dimenticata", ha aggiunto. (Beb)