Business news: Italia-Zambia, ambasciata a Lusaka promuove corso di formazione per studenti nel settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del ministro del Turismo e della cultura zambiano, Ronald Chitotela, l'ambasciata d'Italia a Lusaka ha presentato alla stampa e alle autorità zambiane i cinque studenti dell’Istituto zambiano per il turismo e l'ospitalità di Lusaka che sono stati selezionati per un corso di formazione erogato dall’Istituto per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Spoleto. L'ambasciata, si legge in una nota, ha facilitato la firma di un accordo tra i due istituti e ha completato la procedura di selezione di cinque candidati zambiani che beneficeranno di un corso di formazione della durata di cinque settimane previsto indicativamente per l’autunno 2021. Le autorità zambiane hanno espresso il vivo gradimento per l’iniziativa anche in considerazione del fatto che non verranno formati solamente i cinque studenti selezionati per il tirocinio in Italia, ma tutti i loro colleghi i quali utilizzeranno le consuete modalità digitali e l’assistenza dei docenti locali per usufruire del corso di formazione offerto dall’Istituto di Spoleto, portando così il contingente di studenti formati ad un potenziale totale fino a 140 persone. "La promozione della nostra tradizione culinaria è uno strumento per aumentare la presenza delle nostre imprese anche nei mercati emergenti come lo Zambia", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Lusaka, Antonino Maggiore. "Questo progetto è stato accolto con grande apprezzamento dal governo zambiano che ha sottolineato come siano queste le iniziative che si attendono per accrescere lo sviluppo del loro Paese", ha aggiunto. (Com)