Recovery: Draghi, "disco verde dall'Ue", Franco si impegna nella proroga del superbonus fino al 2023

- Il Recovery Plan ha ricevuto il primo "disco verde" dall'Unione europea. Lo ha fatto sapere il premier Mario Draghi aprendo il Consiglio dei ministri, inizialmente convocato per le 10 di ieri e poi iniziato in serata, 12 ore dopo, a causa della prolungata interlocuzione con l'Ue che sembra sia stata sbloccata da una telefonata di Draghi con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Draghi assicura che ci sarà un cambio di passo sulle riforme per garantire crescita e rilancio del paese. Il testo approderà quindi in Parlamento all'inizio della prossima settimana, poi Cdm per approvazione ed entro il 30 aprile dovrebbe essere inviato a Bruxelles.Il principale nodo politico ha invece riguardato il superbonus, sulla cui proroga fino al 2023 spingono Movimento 5 stelle, Partito democratico e Forza Italia anche se sarebbe finanziato solo fino al 2022 con i fondi europei e per il 2023 con la prossima legge di bilancio. Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha infatti spiegato in Consiglio dei ministri che si impegnerà per l'inserimento della proroga del superbonus nel 2023.La nota di Palazzo Chigi al termine del Cdm spiega che il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation Eu e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti "verdi" pari al 40 per cento del totale e di progetti digitali del 27 per cento. Il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale. "Il Piano è fortemente orientato all'inclusione di genere e al sostegno all'istruzione, formazione e occupazione dei giovani e contribuisce a ciascuno dei sette progetti di punta (European flagship) della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell'UE. Gli impatti ambientali indiretti sono stati valutati e la loro entità minimizzata, in linea con i principi che ispirano il Ngeu", prosegue il comunicato di Chigi, secondo cui il Governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.Gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) avranno inoltre un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche e "miglioreranno in maniera importante gli indicatori sui divari territoriali, l'occupazione giovanile e quella femminile". Il Pnrr prevede un corposo e organico pacchetto di investimenti e riforme, con l'obiettivo di modernizzare la pubblica amministrazione, rafforzare il sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze, per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. Si articola in 6 Missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute) e 16 Componenti. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (Ngeu), predisposto dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica e che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Si tratta del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Rrf) e del Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (React-Eu). Il solo Rrf garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto, da impiegare nel periodo 2021-2026. (Rin)