Covid: Curcio, numero di morti quotidiani è dato a cui non dobbiamo assuefarci

- Quelli dei decessi quotidiani “sono numeri che fanno impressione. Non dobbiamo assuefarci a questi numeri, perché sono numeri importanti. Dobbiamo considerarli nella loro gravità e credo che il nostro obiettivo sarà raggiunto se questi numeri, come sta accadendo in queste ultime giornate, andranno mano a mano a diminuire”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile su Sky TG24. “Questo – ha detto - andrà di pari passo con la campagna vaccinale, come ci insegnano altri Paesi, laddove la campagna è andata più avanti il numero delle vittime è decresciuto in maniera importante”. (Rin)