Business news: Australia, il governo federale cancella l'accordo sulla Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale australiano ha cancellato l’accordo con la Cina mediante il quale nel 2019 lo Stato di Victoria aderì all’iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Lo ha annunciato la ministra degli Esteri Marise Payne, spiegando che il provvedimento è stato reso possibile sulla base delle nuove leggi che consentono alle autorità federali il diritto di veto sugli accordi con Paesi stranieri. Il governo federale ha quindi annunciato anche l’annullamento di due accordi stretti sempre dallo Stato di Victoria in materia di istruzione: uno con l’Iran risalente al 2004 e uno con la Siria risalente al 1990. Secondo Payne, le intese cancellate erano “incoerenti con la politica estera dell’Australia e ostili alle sue relazioni internazionali”. Si tratta dell’ultimo capitolo di una lunga disputa interna all’Australia sorta dopo la decisione del premier di Victoria Daniel Andrews di firmare con Pechino un accordo che avrebbe aperto a investimenti cinesi nello Stato, che si trova nel sud-est del Paese, e avrebbe consentito alle compagnie locali di partecipare a progetti governativi cinesi all’estero nel quadro della Nuova via della seta. (Res)