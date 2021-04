Business news: Malesia-Italia, firmato protocollo d’intesa su design tra Politecnico Milano e Stidc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Poli.design, istituto del Politecnico di Milano dedicato al design, ha firmato un protocollo d’intesa con la Sarawak timber industry development corporation (Stidc), istituzione responsabile per lo sviluppo dell'industria del legno nello stato malese del Sarawak. Lo rende noto la Farnesina sul suo portale web. Scopo dell’intesa è lo sviluppo dell'industria del legno in Sarawak, sia attraverso la collaborazione nella ricerca sui materiali disponibili nello Stato, che vanta oltre 2000 diverse specie di legno, sia con l'esposizione ad esperienze internazionali di giovani designer di quello Stato, che sta avviando programmi di training nel settore. In particolare, Poli.design intende sostenere i programmi di Stidc attraverso il trasferimento di knowhow e di nuove metodologie di formazione con riguardo al design di prodotti finiti, arredi, interni e così via. (segue) (Res)