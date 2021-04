Business news: Cina, entrate fiscali aumentate del 69,3 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali della Cina sono aumentate del 69,3 per cento su base annua, arrivando a 130,1 miliardi di yuan (circa 17 miliardi euro) nel primo trimestre dell'anno. Lo ha riportato il "Quotidiano del popolo". Secondo il ministero delle Finanze, le entrate dell'imposta di bollo per la compravendita di azioni sono aumentate del 94,2 per cento rispetto a un anno fa, raggiungendo 88 miliardi di yuan. Ciò è indicativo del commercio attivo nel fiorente mercato dei capitali della Cina. Le entrate fiscali del Paese sono aumentate del 24,2 per cento su base annua, superando i 5,710 miliardi di yuan nello stesso periodo, mentre la spesa fiscale ha totalizzato quasi 5,870 miliardi di yuan, in aumento del 6,2 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)