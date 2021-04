Business news: Vietnam prevede investimenti dall’estero per almeno 30 miliardi di dollari entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanoi, la capitale del Vietnam, punta ad attrarre investimenti esteri diretti compresi fra 30 e 40 miliardi di dollari nel periodo 2021-25. Lo ha annunciato il vicedirettore del dipartimento municipale per la Pianificazione e gli investimenti, Vu Duy Tuan. Secondo i dati dell’amministrazione comunale, dal 2016 al 2020 la città ha ricevuto finanziamenti stranieri per 26,5 miliardi di dollari, oltre il quadruplo rispetto al quinquennio precedente, destinati a 3.113 progetti. Dei 33 progetti più importanti, undici sono stati completati secondo i piani, 15 sono in corso e i restanti devono ancora essere avviati. Il 31 marzo risultavano 2.907 progetti non finanziati col bilancio locale, per un totale di 71,52 miliardi di dollari, di cui 967 completati e 182 interrotti. (Fim)