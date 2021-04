Recovery: iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato da pochi minuti il Consiglio dei ministri, convocato per stamattina alle 10 a palazzo Chigi e poi slittato. Esaminerà il seguente ordine del giorno: informativa del ministro dell'Economia e delle finanze in merito al Piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 del Regolamento (Ue) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e al Fondo nazionale complementare; varie ed eventuali. (Rin)