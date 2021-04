Business news: microchip, taiwanese Nanya Technology investe 300 miliardi per nuovo impianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan investirà circa 300 miliardi di dollari taiwanesi (8,9 miliardi di euro) nella costruzione di un nuovo impianto di fabbricazione di wafer da dodici pollici per microchip a 10 nanometri, per far fronte alla crescente richiesta di chip per il 5G, le tecnologie intelligenti e i dispositivi elettronici. Lo ha reso noto il produttore taiwanese di chip Nanya Technology tramite "Taipei News". "Abbiamo bisogno di continuare a investire nello sviluppo di nuove tecnologie di processo e di espandere la crescita sostenibile", ha dichiarato il presidente di Nanya Technology, Lee Pei-ing, a margine di una conferenza stampa a Taipei. Dal punto di vista della domanda, si prevede che il mercato delle Dram (Dynamic random access memory), cioè un tipo di Ram che immagazzina ogni bit in un diverso condensatore, crescerà a un ritmo annuale dal 15 al 25 per cento, alimentato da una varietà di applicazioni dei dispositivi 5G, delle intelligenze artificiali, automobilistiche, industriali e digitali", ha affermato Lee. "Il nuovo impianto, da realizzare nel distretto di Taishan a Taipei, aggiungerebbe 45 mila wafer da 12 pollici alla capacità mensile dell'azienda di 70 mila equivalenti, aiutandola a cogliere nuove opportunità di crescita", ha spiegato Lee. (Cip)