Business news: Di Stefano incontra ministro Energia Uzbekistan, concrete prospettive di cooperazione

- Il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano ha incontrato alla Farnesina il ministro dell’Energia dell’Uzbekistan, Alisher Sultanov, con il quale ha discusso "concrete prospettive di collaborazione economica, soprattutto nel settore dell'energia, in attesa della visita in Italia del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Lo ha fatto sapere lo stesso sottosegretario, ricordando come i due Paesi siano legati "da un’antica amicizia e da un intenso legame culturale che, chiaramente, favorisce anche i rapporti bilaterali". "Siamo molto soddisfatti del livello raggiunto dal nostro partenariato economico ma crediamo che esso sia soprattutto una base promettente per lo sviluppo in nuovi settori. Le aziende italiane infatti investono quando il business climate migliora e quindi una maggiore fiducia si traduce in una maggiore presenza sul territorio, in questo senso ritengo importanti le riforme in atto nel Paese sul piano della tutela degli investimenti. Sono convinto che l’Uzbekistan possa giocare un ruolo primario nella regione centrasiatica ed è anche per questo che ho accolto molto volentieri la disponibilità uzbeka a collaborare con l’Italia in vista della seconda riunione della Conferenza ministeriale Italia-Asia Centrale nel formato 1+5, dopo la prima riunione svoltasi nel dicembre 2019 alla Farnesina, inaugurata dal ministro Luigi Di Maio e da me presieduta", ha concluso Di Stefano. (Com)