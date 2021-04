Business news: webinar Ambrosetti, per le imprese italiane spazio in tutta la filiera salute della Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna compagnia italiana opera ancora in Thailandia nel settore medico, eppure il Paese del Sud-est asiatico offre interessanti opportunità, mentre le nostre aziende hanno a loro volta molto da offrire. È quanto emerso dal webinar odierno “Opportunità in Thailandia per la catena del valore medico-sanitaria italiana”, organizzato da The European House - Ambrosetti e moderato da Lorenzo Tavazzi, partner e responsabile dello sviluppo internazionale. In apertura dei lavori, l’ambasciatore d’Italia in Thailandia, Lorenzo Galanti, ha ricordato il contesto della pandemia di coronavirus, con le conseguenti interruzioni nelle catene di approvvigionamento e nelle esportazioni, e ha osservato che “la risposta thailandese è stata efficace” a breve termine e che nel lungo periodo potrebbe trasformarsi in un asset decisivo. Il diplomatico ha messo in evidenza la qualità dei servizi medici, l’abbondanza degli ospedali privati, il principio dell’accesso universale alla sanità. “Nel settore farmaceutico in particolare c’è spazio per l’Italia”, ha assicurato Galanti, citando tra gli esempi i farmaci generici, oncologici e oftalmologici. Anche per i dispositivi medici c’è una “domanda elevata”, ha proseguito l’ambasciatore. Tra i segmenti di interesse il diplomatico ha poi elencato la medicina e la farmacopea tradizionale, accennando anche all’origine thailandese della bevanda energetica Red Bull. E poi ancora la biofarmaceutica e la sanità pubblica: a questo proposito secondo l’ambasciatore l’Italia vanta l’esperienza di uno dei migliori sistemi sanitari del mondo, benché messo sotto stress durante la pandemia. (Res)