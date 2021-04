Business news: Taiwan, Tsmc investe 2,89 miliardi di dollari nella produzione di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del colosso taiwanese dei semiconduttori, Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc), ha approvato una spesa di 2,89 miliardi di dollari per aumentare la capacità produttiva, in risposta alla carenza di chip che ha rallentato l'industria globale. Lo ha reso noto l'azienda in un comunicato. Il più grande produttore di chip a contratto del mondo ha fatto sapere che l'investimento verrà destinato ad "installare capacità tecnologiche più mature". L'azienda taiwanese, i cui clienti includono Apple e Qualcomm, ha riferito di essere impegnata a "lavorare duramente per aumentare la produttività e alleviare la carenza mondiale, ma è probabile che la mancanza di offerta continui nel prossimo anno". La carenza di semiconduttori che ha costretto diverse case automobilistiche a tagliare la produzione sta danneggiando anche i produttori di smartphone, laptop ed elettrodomestici. (Cip)