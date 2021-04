© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia avrà il Superbonus 110 per cento fino al 2023. In Cdm stasera è arrivato l'impegno ufficiale dal ministro dell'Economia per la proroga. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Trovate le necessarie coperture. Ottima notizia attesa dal Movimento 5 stelle e da migliaia di imprese e famiglie, ora avanti con la Transizione Ecologica", aggiunge. (Rin)