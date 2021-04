Recovery: Cdm, piano soddisfa i parametri Ue con 40 per cento progetti "verdi" e 27 digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation EU e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti "verdi" pari al 40 per cento del totale e di progetti digitali del 27 per cento. Lo riferisce il comunicato di Palazzo di Chigi al termine del Consiglio dei ministri, nel corso del quale il ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco ha svolto una informativa in merito al Piano per la ripresa e la resilienza, di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e al Fondo nazionale complementare. Sempre secondo quanto si legge nella nota, il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale. "Il Piano è fortemente orientato all'inclusione di genere e al sostegno all'istruzione, formazione e occupazione dei giovani e contribuisce a ciascuno dei sette progetti di punta (European flagship) della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell'UE. Gli impatti ambientali indiretti sono stati valutati e la loro entità minimizzata, in linea con i principi che ispirano il Ngeu", prosegue il comunicato di Chigi, secondo cui il Governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. (Rin)