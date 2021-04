Business news: India, Edf presenta a Npcil offerta per costruire sei reattori Epr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) ha presentato a Nuclear Power Corporation of India (Npcil) un'offerta per la costruzione di sei reattori nucleari Epr a Jaitapur, nel Maharashtra, nell'ovest del Paese. Questa tappa "permette di lanciare le discussioni in vista della convergenza su un accordo quadro vincolante nei prossimi mesi", si legge in un comunicato diffuso da Edf. Secondo quanto riferito dal gruppo energetico francese, il progetto prevede una capacità di 9,6 gigawatt che costituirebbero la "centrale più potente la mondo", capace di soddisfare il fabbisogno annuo di 70 milioni di famiglie indiane. Il progetto porterebbe poi alla creazione di 2.700 posti di lavoro permanenti. (Frp)