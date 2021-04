Business news: Taiwan, previsioni di crescita del Pil alzate al 5,03 nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Prodotto interno lordo (Pil) di Taiwan per il 2021 potrebbe arrivare al 5,03 per cento. Lo evidenziano i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica (Tier) di Taiwan. Secondo l'istituto, la ripresa economica globale stimolerebbe la crescita delle esportazioni di Taiwan e la domanda interna. La previsione di crescita del Pil è stata rivista al rialzo di 0,73 punti percentuali rispetto alla precedente stima del Tier, pubblicata lo scorso gennaio. Alla fine di febbraio, la direzione generale del bilancio, della contabilità e delle statistiche prevedeva una crescita del Pil del 4,64 per cento per il 2021, mentre la banca centrale a metà marzo prevedeva un'espansione economica del 4,53 per cento. Il Tier ha reso noto che nonostante l'incertezza sull'economia globale dovuta alla pandemia Covid, il settore delle tecnologie non ha subito effetti evidenti e l'attività manifatturiera di Taiwan è stata in espansione. Il think tank ha anche aumentato le previsioni di crescita per le esportazioni di merci e servizi di Taiwan, dal 4,87 per cento al 5,64 per cento, e per le importazioni, dal 4,47 per cento al 4,87 per cento. (Cip)