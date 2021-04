Business news: Usa-India, lanciato partenariato per l’Agenda 2030 per il clima e l’energia pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’India hanno lanciato il partenariato per l’Agenda 2030 per il clima e l’energia pulita. Il lancio è stato concordato nella recente visita a Nuova Delhi di John Kerry, inviato speciale del presidente Usa per il Clima, e ufficializzato con una dichiarazione congiunta pubblicata in occasione del vertice dei leader sul clima, promosso dal presidente statunitense, Joe Biden. Secondo il documento, la cooperazione procederà lungo due binari principali: il partenariato strategico per l’energia pulita e il dialogo sull'azione per il clima e la mobilitazione finanziaria. Il partenariato rappresenterà una delle sedi principali per la collaborazione tra Stati Uniti e India, includendo una serie di processi esistenti, e si concentrerà sul conseguimento di significativi progressi nel corso di questo decennio. (Nys)