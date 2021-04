Business news: Bahrein, nel primo trimestre 2021 export prodotti locali in aumento del 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021 le esportazioni di prodotti locali in Bahrein hanno raggiunto il volume di 684 milioni di dinari bahreiniti (964 milioni di dollari), in aumento del 18 per cento rispetto ai 580 milioni di dinari (817 milioni di dollari) dello stesso periodo del 2020. È quanto emerge da dati dell’Autorità per le informazioni e il governo elettronico di Manama. Il valore complessivo delle importazioni ha toccato invece 1,312 miliardi di dinari (3,479 miliardi di dollari), anch’esso in aumento rispetto ai 1,272 miliardi (3,373 miliardi di dollari) del periodo gennaio-marzo 2020. Tra i Paesi che rappresentano le principali fonti dell’import bahreinita figurano al primo posto il Brasile (175 milioni di dinari, 246 milioni di dollari), seguito dalla Cina (162 milioni di dinari, 228 milioni di dollari) e dagli Emirati Arabi Uniti (102 milioni di dinari, 143 milioni di dollari). (Res)