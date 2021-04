Business news: Algeria, agevolazioni doganali per gestire il flusso delle merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine hanno approvato una serie di agevolazioni doganali per far fronte al flusso di merci a vantaggio dei commercianti. Lo ha annunciato il direttore generale delle dogane algerine, Noureddine Khaldi, durante un incontro con i commercianti nella regione occidentale a Orano, secondo quanto riferisce il quotidiano "El Khabar". L'amministrazione doganale algerina sta lavorando per creare strutture a beneficio dei commercianti al fine di garantire l'approvvigionamento di materie prime che sostengono la produzione delle imprese algerine ai costi più bassi e per aumentare la competitività dei prodotti algerini e ridurre i tempi di transito delle merci nei porti, ha spiegato Khaldi. (Ala)