Turchia-Usa: portavoce Akp, condanniamo dichiarazione Biden su massacro armeni

- La Turchia “non accetta e condanna fermamente” la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che oggi ha riconosciuto formalmente il massacro degli armeni avvenuto nel 1915 durante l’Impero Ottomano come “genocidio”. Ad affermarlo è Omer Celik, il portavoce del partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan, in una nota sul proprio profilo Twitter. “Non accettiamo e condanniamo fermamente la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Biden sugli eventi che hanno avuto luogo nell'Impero Ottomano nel 1915, priva di basi storiche e legali e basata su accuse infondate”, ha dichiarato Celik. “In un momento in cui la cooperazione turco-statunitense dovrebbe essere ai massimi livelli, la dichiarazione di Biden ha scosso le nostre relazioni bilaterali, danneggiato la solidarietà della Nato e indebolito la possibilità di una possibile normalizzazione nella regione. La normalizzazione è stata sabotata dalla spiegazione di Biden”, ha dichiarato Celik. (segue) (Tua)