Recovery: Bitonci (Lega), prorogare superbonus per lavori iniziati nel 2022, serve fondo locazioni

- Il ritardo con cui i lavori vengono approvati "impone una proroga alla scadenza del bonus ristrutturazioni. Indispensabile attivare un fondo per le morosità locative incolpevoli". Lo dichiara il deputato Massimo Bitonci, responsabile Attività produttive della Lega e capogruppo Lega Commissione Bilancio della Camera. "Il superbonus 110 per cento va prorogato a tutto il 2023 per tutti i lavori iniziati nel corso del 2022, perché la raccolta delle adesioni, le relative autorizzazioni burocratiche, la ricerca delle ditte per appaltare i lavori e l'effettiva apertura dei cantieri richiedono diversi mesi, talvolta anche più di sei", spiega. "Altro provvedimento di urgente approvazione è relativo alla creazione di un fondo per le morosità locative incolpevoli. Sono sempre di più le attività ferme per decreto governativo - prosegue Bitonci - che, in mancanza di incassi, non possono fronteggiare le spese ordinarie, ad iniziare da quelle locative, con il risultato che scatta la richiesta di sfratto per morosità sopravvenuta da parte del locatore, il quale è a sua volta danneggiato per il mancato incasso su cui deve corrispondere a prescindere le relative tassazioni che non sono state sospese. Con l'attivazione del fondo, il governo indennizza i titolari di un contratto di locazione di tutte le mensilità di affitto corrisposto o da corrispondere dalla data di blocco dell'attività fino alla sua riapertura", conclude l'esponente della Lega.(Com)