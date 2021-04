Trasporti: Città metropolitana, a tecnici MM progettazione del prolungamento MM3 fino a Paullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affidare ai tecnici di MM la progettazione del prolungamento MM3, con un mandato chiaro: studiare una soluzione su ferro che arrivi sino a Paullo e che consenta di prolungare il trasporto pubblico anche oltre, fino a Crema. Questo, secondo quanto com iunica una nota diffusa oggi dalla Città metropolitana di Milano il risultato di un incontro convocato oggi dal Comune dalla stessa Città Metropolitana per ridare slancio al progetto di prolungamento della linea gialla M3 da San Donato sino a Paullo. All'incontro hanno partecipato esponenti politici di diversa estrazione politica, sia delle forze di governo che di opposizione. Erano presenti Senatori e Deputati, insieme a diversi Consiglieri regionali: un segnale di unità d'intenti forte, ulteriormente valorizzato dalla presenza dei Sindaci dei territori interessati (Sud Est Milanese e Cremasco), che da lungo tempo attendono segnali importanti verso questi obiettivi. Il vertice ha portato all'impegno – tra l'altro sostenuto da tanti Ordini del Giorno e Mozioni già votati o calendarizzati nei diversi Consigli Comunali - di chiedere dunque un progetto concreto a MM. "Questa decisione – commenta la vice sindaca metropolitana Arianna Censi – era attesa da tempo e, come i Sindaci hanno sottolineato, avrà sicuramente ricadute positive per i Comuni, per l'ambiente e per la vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini che da sempre premiano scelte amministrative orientate alla sostenibilità e al green: verso l'ambiente ci orienta l'Europa con il Recovery fund, verso l'ambiente si muovono gli Amministratori locali." (Com)