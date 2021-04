Turchia-Usa: per Ankara riconoscimento Biden del genocidio armeno mina le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha condannato la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che nel messaggio per la Giornata armena del ricordo ha definito “genocidio” il massacro di oltre 1,5 milioni di armeni durante l’Impero Ottomano nel 1915. “La Turchia non può accettare da nessuno lezioni sulla propria storia”, ha dichiarato in una nota il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, poco dopo la divulgazione del messaggio di Biden. “L'opportunismo politico è il più grande tradimento della pace e della giustizia", ha dichiarato il ministro degli Esteri turco. Dura anche la reazione di Omer Celik, portavoce del partito Giustizia e sviluppo del presidente Recep Tayyip Erdogan, secondo cui la Turchia “non accetta e condanna fermamente” la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Non accettiamo e condanniamo fermamente la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Biden sugli eventi che hanno avuto luogo nell'Impero Ottomano nel 1915, priva di basi storiche e legali e basata su accuse infondate”, ha dichiarato Celik in un messaggio su Twitter. (segue) (Tua)