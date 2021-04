Turchia-Usa: per Ankara riconoscimento Biden del genocidio armeno mina le relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In un momento in cui la cooperazione turco-statunitense dovrebbe essere ai massimi livelli, la dichiarazione di Biden ha scosso le nostre relazioni bilaterali, danneggiato la solidarietà della Nato e indebolito la possibilità di una possibile normalizzazione nella regione. La normalizzazione è stata sabotata dalla spiegazione di Biden”, ha dichiarato Celik. “A nostro avviso, questo è un problema che di cui si dovrebbero occupare gli storici e gli scienziati. Evidente anche l'appello del nostro Presidente ad aprire gli archivi ai ricercatori e ad obbedire alla decisione degli storici. La dichiarazione di Biden è una dichiarazione senza basi storiche”, ha affermato Celik. “Resta inteso che Biden ha fatto questa dichiarazione per compiacere i gruppi di interesse fanatici armeni e non ha tenuto conto della pace e della normalizzazione della regione”, ha osservato Celik. (segue) (Tua)