Turchia-Usa: per Ankara riconoscimento Biden del genocidio armeno mina le relazioni bilaterali (3)

- Il presidente Erdogan si era già espresso nei giorni scorsi dopo le voci di un possibile riconoscimento di Biden del genocidio armeno, affermando che la Turchia si sarebbe sempre battuta contro la diffusione di “falsità”. In una lettera inviata oggi al patriarca armeno turco Sahak Masalyan, Erdogan ha osservato, facendo riferimento implicito alle mosse di Washington, che occorre evitare che venga minata “la secolare cultura della convivenza tra turchi e armeni”. "Come turchi e armeni, dobbiamo dimostrare di aver raggiunto la maturità per superare insieme tutti gli ostacoli", ha dichiarato Erdogan, che ha lanciato l’invito all’Armenia di sviluppare relazioni con la Turchia. “La Turchia continuerà ad adempiere alle sue responsabilità su questo argomento”, ha dichiarato Erdogan. (segue) (Tua)