Turchia-Usa: per Ankara riconoscimento Biden del genocidio armeno mina le relazioni bilaterali (4)

- Nel suo messaggio diffuso oggi nella Giornata armena del ricordo, Biden ha dichiarato: “Ogni anno, in questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti nel genocidio armeno dell’era ottomana e ci impegniamo a impedire che una tale atrocità si ripeta”. In una nota diramata dalla Casa Bianca, Biden ha ricordato che “a partire dal 24 aprile 1915, con l’arresto di intellettuali armeni e leader di comunità a Costantinopoli da parte delle autorità ottomane, un milione e mezzo di armeni furono deportati, massacrati o costretti a marciare verso la morte in una campagna di sterminio” e ha affermato la necessità di “rimanere sempre vigili contro l’influenza corrosiva dell’odio in tutte le sue forme”. (Tua)