Recovery: Laforgia (Leu), governo proroghi il superbonus

- Il senatore di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia, chiede che il Pnrr di priorità a "sud, giovani, donne, ambiente" e che "il governo proroghi il superbonus e investa risorse per contrastare le diseguaglianze rese ancora più aspre dalla crisi economica e sociale". In una nota il senatore di Leu aggiunge: "Non dobbiamo sprecare questa grande occasione. Il Paese riparta nel segno della giustizia sociale e della transizione ecologica", conclude. (Com)