Germania: Baerbock (Verdi), aumentare pressione su Russia e attenzione alla Cina

- La Germania deve aumentare la pressione sulla Russia a seguito del suo rafforzamento militare ai confini con l'Ucraina e lottare per una politica di "dialogo e tenacia" nei confronti della Cina. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung" la candidata alla cancelliera dei Verdi, Annalena Baerbock. In un'intervista sulla politica estera, Baerbock ha detto che la cosa più importante in questo momento è "aumentare la pressione sulla Russia" dopo le sue recenti minacce militari vicino al confine con l'Ucraina. Baerbock ha ribadito una richiesta presentata nel manifesto elettorale dei Verdi all'inizio di quest'anno secondo cui il sostegno politico per il gasdotto Nord Stream 2 sotto il Mar Baltico, che è stato quasi completato, dovrebbe essere ritirato. Per quanto riguarda il desiderio del governo ucraino di aderire all'Unione Europea e alla Nato, Baerbock ha affermato che gli Stati sovrani potrebbero decidere da soli le loro alleanze, ma ha aggiunto che per ora è più importante raggiungere una riduzione dell'escalation nella regione. (segue) (Geb)