Germania: Baerbock (Verdi), aumentare pressione su Russia e attenzione alla Cina (2)

- In merito alla Cina, secondo la candidata alla cancelleria il Paese asiatico è troppo importante per pensare di tagliare semplicemente i legami con Pechino. Tuttavia, le democrazie liberali devono sostenere i propri valori, il che significa che l'Europa potrebbe, ad esempio, pensare di vietare determinati prodotti. "Possiamo dire: i prodotti del lavoro forzato non arrivano sul nostro mercato", ha detto Baerbock. In caso di problemi di sicurezza, l'Ue potrebbe anche limitare la cooperazione con i fornitori di elettronica cinesi, ha aggiunto. "Se il governo cinese richiede a società come Huawei, ad esempio, di trasmettere dati e informazioni europee, non possiamo integrare prodotti di tali produttori nell'infrastruttura Ue". Baerbock ha anche parlato di un esercito Ue sotto la supervisione del Parlamento europeo e ha delineato i passi verso una de-nucleazione della Germania in consultazione con gli alleati. (Geb)