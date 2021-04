Sport: Regione Lazio partecipa a prima giornata campionato italiano di calcio amputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Tavani, delegato del presidente della Regione Lazio allo Sport oggi ha partecipato alla prima giornata del campionato Italiano di calcio Amputati organizzato dalla Fispes. "Mi ha fatto particolarmente piacere, questo pomeriggio, portare il saluto del presidente Zingaretti alla prima giornata del campionato italiano di calcio amputati organizzato dalla Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali - dichiara in una nota Tavani - Non solo perché ero in mezzo a tanti bravi atleti amici e compagni di sport, ma soprattutto perché sul campo di calcio oggi c’era lo sport che include per davvero, quello che sta ( e ti fa sentire ) dalla parte buona della vita. Una grande energia e soddisfazione quindi, anche perché - nello specifico – si trattava di una manifestazione che ha potuto beneficiare anche del sostegno della Regione Lazio grazie alle misure di sostegno messe in campo nell’Aprile 2020 dalla Giunta Zingaretti proprio per aiutare lo sport a ripartire (stanziati oltre 5 milioni di euro). L’augurio è che questa, e gli oltre 250 ulteriori eventi e manifestazioni che si svolgeranno da qui al 30 settembre grazie anche alla Regione, possano rappresentare l’inizio della rinascita del mondo sportivo del Lazio dopo i tanti mesi di blocco delle attività", conclude Tavani.(Com)