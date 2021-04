Turchia: Erdogan accusa “terze parti” di interferire in affari interni su genocidio armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato "terze parti" di interferire negli affari della Turchia, in un messaggio rivolto al patriarca turco armeno Sahak Masalyan, a seguito del riconoscimento ufficiale del genocidio armeno da parte dell’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden. "I dibattiti - che dovrebbero essere tenuti dagli storici - sono politicizzati da terzi e diventano uno strumento di ingerenza nel nostro Paese", ha dichiarato Erdogan. "Come turchi e armeni, dobbiamo dimostrare di aver raggiunto la maturità per superare insieme tutti gli ostacoli", ha dichiarato Erdogan, che ha lanciato l’invito all’Armenia di sviluppare relazioni con la Turchia. “La Turchia continuerà ad adempiere alle sue responsabilità su questo argomento”, ha dichiarato Erdogan.(Tua)