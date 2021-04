Roma: Raggi, Casale Cervelletta tornerà a cittadini, con noi partiti lavori per recupero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Casale della Cervelletta tornerà ai cittadini. Lo scrive su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Degrado, rifiuti e rischio crollo. Questo era il Casale della Cervelletta e la sua Torre. Sono stati abbandonati per vent'anni. Poi come racconta la presidente della commissione cultura di Roma Capitale Eleonora Guadagno siamo arrivati noi: sono stati destinati prima 125 mila euro per la messa in sicurezza, poi altri 212 mila euro per iniziare il recupero - aggiunge Raggi -. L’anno scorso abbiamo aperto il cantiere e i lavori sono partiti. Il Casale della Cervelletta tornerà ai cittadini. Vogliamo valorizzarlo e curarlo. E tutto questo vogliamo farlo con le associazioni, il coordinamento, e i cittadini stessi: decideremo insieme quale sarà il suo futuro", conclude la sindaca. (Rer)