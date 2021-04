Egitto-Emirati: Al Sisi riceve erede al trono di Abu Dhabi al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto oggi il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed in visita ufficiale al Cairo. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Arham”. Secondo quanto riportato dalla stampa egiziana durante la sua permanenza in Egitto, l’erede al trono di Abu Dhabi discuterà con le autorità egiziane i rapporti bilaterali tra i due Paesi e le questioni di interesse comune, in particolare le crisi regionali e internazionali.(Cae)