Difesa: tenente colonnello Paglia, per noi uniforme è espressione di lealtà, onore e sacrificio

- In merito alla polemica sollevata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca circa la divisa militare indossata dal commissario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Figliuolo, è intervenuto il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare e consigliere del ministro della Difesa: “Forse ancora non è chiaro a qualche amministratore che il militare è colui che giura fedeltà alla Repubblica, onoriamo il nostro Paese e che per noi l’uniforme è sinonimo di lealtà, onore, sacrificio". Parlando ai microfoni del Tg4, Paglia ha aggiunto: "E’ assurdo ed anacronistico che siamo giudicati per ciò che indossiamo e non per ciò che facciamo. Se a qualcuno infastidisce nel vederci consiglio di cambiare strada o canale televisivo perché noi andremo sempre in giro in uniforme e a testa alta ben consapevoli di fare il nostro dovere fino in fondo”.(Rin)