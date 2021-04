Libia: ministero Esteri, Mangoush ha chiesto ritiro di tutti i mercenari senza eccezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di unità nazionale libico ha risposto alle accuse da parte di alcuni politici libici, tra cui il presidente dell’Alto consiglio di Stato Khaled al Mishri, mosse nei confronti della ministra Najla el Mangoush, accusata di aver chiesto il ritiro delle forze turche in Libia durante un’audizione alla commissione Ester della Camera dei deputati durante la sua visita in Italia. “La ministra Mangoush ha parlato della posizione coerente del governo nei confronti di tutti i mercenari sul suolo libico senza eccezioni o specificazioni”, si legge nella nota. Il ministero ha chiarito che le dichiarazioni della Mangoush corrispondono a tutte le dichiarazioni fatte in questi mesi dai funzionari del governo in merito al dossier libico fascicolo libico, sottolineando che il dicastero lavora in conformità a quanto la legge prevede in merito agli accordi in vigore. Secondo il ministero degli Esteri libico, quanto riportato dai media sull'intervento fatto dalla ministra durante la sua audizione alla commissione Esteri della Camera durante la sua visita in Italia non era accurato, omettendo parti del discorso in particolare l’appello all'uscita di tutte le forze straniere illegali dalla Libia senza alcuna distinzione. (segue) (Lit)