Libia: ministero Esteri, Mangoush ha chiesto ritiro di tutti i mercenari senza eccezioni (2)

- Il discorso della responsabile della diplomazia libica fatto durante il suo viaggio in Italia, riportato da vari media, ha scatenato polemiche diffuse negli ambienti libici, spingendo diverse parti a condannare le parole della ministra. Questa mattina il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, ha commentato che il governo non ha giurisdizione per annullare o modificare eventuali accordi legali precedenti, secondo quanto stipulato nel decimo paragrafo dell'articolo VI della tabella di marcia del Foro di dialogo politico libico. Al Mishri ha dichiarato: “Affermiamo il nostro rispetto per l'accordo firmato con lo Stato turco, e rispettiamo anche eventuali accordi precedenti in qualsiasi campo firmati con altri Paesi". Secondo Al Mishri, “la presenza di forze straniere è un principio totalmente rifiutato, e non dovrebbe essere oggetto di discussione o messa all'asta da parte di nessuno, ma tutti dovrebbero essere ben consapevoli della differenza tra mercenari e presenza di forze sulla base di accordi firmati". A sua volta, la portavoce del Partito libico per la giustizia e lo sviluppo (legato alla Fratellanza musulmana), Samira al Azabi, ha affermato che l'appello della ministra degli Esteri per il ritiro delle forze turche dal Paese è motivo di sorpresa. “La ministra degli Esteri non si rende conto che le forze turche presenti in Libia sono arrivate a sostegno della stabilità e sulla base di un accordo ufficiale e che non sono mercenari, c'è una presenza continua di mercenari russi che sostengono il generale Khalifa Haftar”, ha dichiarato la Al Azabi. (Lit)