- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEEvento dell'Amministrazione comunale e delle associazioni della Resistenza per il 76esimo Anniversario della Liberazione. interverngono il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore regionale Stefano Bolognini, i Presidenti di Anpi nazionale e Anpi Milano Gianfranco Pagliarulo e Roberto Cenati, la Vicepresidente di Aned Milano Elisabeth Scarpa, il Segretario Generale Uil Milano Danilo Margaritella. Partecipano il Prefetto di Milano Renato Saccone, le autorità cittadine e i rappresentanti delle associazioni che compongono il Comitato Permanente Antifascista.Loggia dei Mercanti (ore 11.30)In occasione della Festa della Liberazione dieci variazioni su "Bella ciao" Suite per orchestra da camera di Enrico Gabrielli, Direttore Francesco Muraca. Intervengono: Roberto Cenati,Presidente provinciale Anpi Milano e Ivano Granata, gia docente di Storia dell'Italia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano.Teatro alla Scala (ore 18.00)REGIONEL'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Comunicazione e Giovani di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa - su delega del Presidente Attilio Fontana - alla cerimonia istituzionale per la celebrazione del 76° Anniversario della Liberazione, che avrà luogo presso la Loggia dei Mercanti, a Milano.Loggia dei Mercanti, (ore 11.30) (segue) (Rem)