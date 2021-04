Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEL'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, visita quattro monasteri femminili di clausura in occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni mentre alla sera incontra una rappresentanza di giovani maturandi della città di Milano, riuniti nella basilica di San Lorenzo per un momento di preghiera e di dialogo con il professor Franco Nembrini. Questo il programma delle visite: alle 8 l'Arcivescovo visita il Monastero delle Clarisse (piazza Piccoli Martiri, 3), alle 14.30 il Monastero San Benedetto (via Bellotti, 10), alle 15.15 il Monastero delle Agostiniane (via Ponzio, 46) e alle 16.15 il Monastero delle Carmelitane Scalze (via Marcantonio Colonna, 30). L'incontro con il professor Nembrini si svolge invece nella Basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano (corso di Porta Ticinese, 35). diretta sul canale YouTube Pastorale Giovanile Fom Milano, (ore 19.15)“Porta un fiore al Partigiano” organizzato dalle sezioni Anpi del Municipio 8 e il Coro Resistente con la testimonianza del partigiano Giovanni Marzona, nome di battaglia Alfa e la presenza del presidente del Municipio 8 Simone Zambelli.Campo della Gloria del cimitero maggiore (ore 11.30 – 13.00)La Sezioni Anpi, depone 470 corone d'alloro alle lapidi che ricordano i Combattenti per la Libertà e le autorità cittadine effettunno la posa delle corone di alloro, con la seguente percorrenza: ore 9.00 Cimitero inglese di Trenno; ore 9.30 piazzale Loreto, Monumento ai 15 Martiri; ore 10.00 Largo Caduti Milanesi per la Patria – Sacrario Caduti di tutte le guerre; ore 10.30 piazza Tricolore – Monumento alla Guardia di Finanza; ore 10.45 Palazzo Isimbardi – Lapide dedicata ai Caduti; ore 11.00 Palazzo Marino – motivazione della Medaglia d'oro a Milano; ore 11.15 Loggia dei Mercanti. Alle ore 15.00 presidio statico in piazza Castello, promosso dal Comitato Permanente Antifascista. Intervengono: Roberto Cenati, Presidente Comitato Permanente Antifascista; Maria Pia Garavaglia, Presidente Nazionale Associazione Partigiani Cristiani; Dario Venegoni, Presidente Nazionale Aned; Gianfranco Pagliarulo, Presidente Nazionale Anpi.MONZADeposizione delle corone al campo al campo dei Caduti di tutte le guerre, dei Caduti per la Resistenza, alla stele ANEI in memoria dei Caduti nei lager nazisti.Cimitero urbano (ore 10.00)Cerimonia dell’alzabandiera alla presenza delle massime autorità cittadine. Intervengono: Loris Maconi in rappresentanza dell’Anpi Monza e Brianza; il Consigliere delegato della Provincia di Monza e Brianza. Conclude: il Sindaco di Monza Dario AlleviPiazza Trento e Trieste (Ore 11.00)Ammainabandiera a cura dell’Arma dei CarabinieriPiazza Trento e Trieste (ore 17.30) (Rem)