Roma: assessore Infrastrutture, Calenda non pratico con numeri, strade rifatte scavando 20 cm

- Calenda poco pratico con i numeri. Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo. "Ieri sera, a Tg2 Post, ho sentito Carlo Calenda, aspirante sindaco di Roma, sostenere che con questa amministrazione le strade si rifanno scavando solo 2 cm. Dobbiamo ancora una volta smentirlo", aggiunge Meleo, pubblicando una foto che ritrae via Borghesiana, "dove abbiamo tolto anche oltre 20 cm di vecchio asfalto". "Come esempio di tante, e giudicate voi. Temo proprio che Calenda sia poco pratico con i numeri e abbia dimenticato di aggiungere uno zero dopo il 2", conclude l'assessore. (Rer)