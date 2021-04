Business news: Cina, Huawei lancia sul mercato la sua nuova automobile elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha ufficialmente iniziato la vendita di automobili elettriche intelligenti a nuova energia (Nev). In occasione della 19ma Esposizione internazionale sull'industria automobilistica di Shanghai, oggi Huawei, in collaborazione con la casa automobilistica cinese Seres, ha presentato un Suv elettrico modello SF5, che applica le soluzioni Huawei per le auto intelligenti, inclusi i sistemi HiCar e Drive One. Secondo quanto riporta il "Global Times", la produzione su larga scala inizierà quest'anno. La serie SF5 sarà venduta con il marchio Zhixuan di Huawei, che ha già lanciato sul mercato oltre 450 prodotti intelligenti per case, uffici e altri settori. Sotto il nome di Zhixuan, Huawei si impegna nel processo di sviluppo software e hardware. L'SF5 rappresenta il primo prodotto automobilistico del marchio Zhixuan e il lancio dell'auto rientra nella strategia di viaggio intelligente di Huawei. Durante un evento sulle soluzioni di viaggio intelligenti, il presidente della Business Unit Intelligent Automotive Solution di Huawei, Wang Jun, ha affermato che "la società investirà un miliardo di dollari nello sviluppo di soluzioni per veicoli intelligenti nel 2021". (Cip)