Business news: il mercato cinese sostiene le vendite delle case automobilistiche tedesche

- Le case automobilistiche tedesche Volkswagen, Bmw e Daimler hanno beneficiato dello sviluppo relativamente stabile del mercato automobilistico Cinese, che ha contribuito alla ripresa di quelle aziende dalla fase di crisi legata alla pandemia. Lo ha dichiarato il consulente aziendale di Ernst & Young (Ey), Peter Fuss. Secondo uno studio trimestrale pubblicato dalla società di consulenza il 19 aprile, "le aziende automobilistiche che operano principalmente in Europa hanno subito enormi perdite" a causa dell'emergenza sanitaria globale. Per tutti e tre i gruppi automobilistici tedeschi, il mercato di vendita cinese ha continuato a "guadagnare importanza lo scorso anno", osserva lo studio. Nel complesso, il 39,4 per cento delle auto vendute da Volkswagen, Bmw e Daimler nel 2020 sono state consegnate a clienti cinesi. Le 17 case automobilistiche internazionali intervistate hanno registrato solo un calo del 4 per cento nelle vendite di autovetture in Cina lo scorso anno. Secondo lo studio, le vendite negli Stati Uniti sono diminuite del 14 per cento su base annua e del 25 per cento in Europa. (Cip)