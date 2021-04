Business news: Cina, Pil provincia Hubei cresciuto del 60 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Hubei nella Cina centrale, che è stata la prima area colpita dalla pandemia di Covid-19 l'anno scorso, ha registrato una crescita del prodotto interno lordo (Pil) di quasi il 60 per cento nel primo trimestre di quest'anno, riprendendosi dal crollo del 40 per cento subito nello stesso periodo del 2020. Nel primo trimestre, il Pil è aumentato del 58,3 per cento raggiungendo 987,27 miliardi di yuan (105 miliardi di dollari). Secondo il quotidiano cinese "Global Times", il settore secondario è cresciuto dell'88,9 per cento su base annua, mentre quello dei servizi del 45,7 per cento. L'industria primaria, che non è cresciuta affatto lo scorso anno, è cresciuta del 24,9 per cento nei primi tre mesi del 2021. L'economia dell'Hubei è stata schiacciata dall'improvvisa diffusione dell'epidemia del primo trimestre del 2020 con una contrazione del 39,2 per cento, principalmente a causa di un blocco rigoroso, durato 76 giorni, che ha paralizzato le imprese locali. (Cip)