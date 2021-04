Myanmar: vertice Asean concluso con accordo in cinque punti su fine violenze e avvio dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice straordinario dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sulla crisi politica in Myanmar, tenutosi oggi a Giacarta, in Indonesia, si è concluso con un accordo in cinque punti. Lo rende noto un comunicato del segretariato generale dell’Asean. Innanzitutto ci sarà la “cessazione immediata della violenza in Myanmar e tutte le parti eserciteranno la massima moderazione”. In secondo luogo “dovrà iniziare un dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate per cercare una soluzione pacifica nell’interesse del popolo”. I successivi tre punti riguardano il ruolo dell’Associazione: un inviato speciale del presidente faciliterà la mediazione; l’Asean fornirà assistenza umanitaria tramite; l’inviato speciale e una delegazione visiteranno il Myanmar per incontrare tutte le parti interessate. All’incontro hanno preso parteiI leader di Brunei, Cambogia, Indonesia, Malesia, Singapore e Vietnam, i ministri degli Esteri di Filippine, Laos e Thailandia e il generale Min Aung Hlaing, capo della giunta militare birmana al potere dopo il colpo di stato del primo febbraio. (segue) (Fim)