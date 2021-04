Serbia-Kosovo: presidente Vucic, pronti a continuare i colloqui con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è pronta a proseguire i colloqui con Pristina per raggiungere una soluzione di compromesso. Lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa successiva all'incontro a Belgrado con il ministro tedesco degli Esteri Heiko Maas. La Germania, ha detto Vucic, sostiene con forza il dialogo tra Belgrado e Pristina sotto gli auspici dell'Ue. Il capo dello Stato serbo ha precisato di aver parlato con Maas "di tutti gli argomenti importanti e di ciò che non è sempre piacevole e semplice per noi", come il tema del Kosovo perché, ha aggiunto Vucic, la Germania ha riconosciuto il Kosovo. "La Serbia non cerca scuse per rifiutarsi di raggiungere un compromesso, ma crede piuttosto che un conflitto congelato non sia la soluzione migliore", ha detto Vucic. Il capo dello Stato ha poi ribadito che è necessario costruire la pace con gli albanesi, "perché è certo che serbi e albanesi saranno le due popolazioni più grandi" nella regione entro i prossimi cento anni. (segue) (Seb)