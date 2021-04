Serbia-Kosovo: presidente Vucic, pronti a continuare i colloqui con Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro Maas in Serbia, ha inoltre osservato Vucic, è una conferma dell'importanza del dialogo politico e del miglioramento della cooperazione bilaterale tra Serbia e Germania. Vucic ha aggiunto che la Serbia ha "le relazioni economiche più strette" con la Germania e che gli investitori tedeschi in Serbia impiegano diverse decine di migliaia di persone. Il presidente serbo ha infine ribadito che la Serbia avrà un ruolo costruttivo nella regione anche in futuro e che lavorerà per il mantenimento della pace. "Non siamo interessati ai territori degli altri, ma alla cooperazione economica, a quella nei campi della cultura, dello sport. Il nostro obiettivo è una Serbia forte, economicamente forte e di successo. Questo è di cruciale importanza", ha sottolineato Vucic. (segue) (Seb)