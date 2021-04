Balcani: Fassino, riprendere negoziati tra Ue e Serbia, accelerare processo di integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario riprendere i negoziati tra Bruxelles e Belgrado per l'adesione della Serbia all'Unione europea in quanto costituisce "un passaggio essenziale per l'accelerazione del processo di integrazione europea dei Balcani occidentali". Lo afferma il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, nel colloquio con il suo omologo del Parlamento serbo Zarko Obradovic. "All'accelerazione dei negoziati europei – continua – è importante che parallelamente corrisponda, da parte di Belgrado, la realizzazione di riforme richieste dall'Unione europea in materia di stato di diritto, libertà di informazione, indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione. Così come è importante - sottolinea - che il dialogo interpartitico avviato tra tutti gli attori politici, sociali e di società civile, con la mediazione del Parlamento europeo, raggiunga un accordo che consenta di arrivare, nel 2022, a elezioni politiche nei cui esiti tutti possano riconoscersi". Secondo Fassino, "altrettanto importante è giungere a un accordo tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione di rapporti tra Serbia e Kosovo, sostenendo le iniziative di facilitazione del rappresentante europeo Lajcak". "Il contributo – conclude – che l'Italia intende dare alla stabilità dei Balcani occidentali è di poter trovare ulteriore forza nella cooperazione tra i Parlamenti della regione e in questa direzione la Conferenza interparlamentare sui Balcani occidentali è stata promossa lunedì 26 aprile dalla Commissione esteri della Camera". (Res)