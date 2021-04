Mali: Borrell, Ue pronta a mobilitare cento milioni di euro per la transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea “è pronta a mobilitare fino a cento milioni di euro per sostenere le priorità della transizione in Mali, in base ai progressi e ai risultati concreti”. Lo ha dichiarato su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, oggi in visita nel Paese africano, ultima tappa di un tour nel Sahel che ha toccato anche la Mauritania e il Ciad. Borrell ha incontrato il primo ministro ad interim maliano, Moctar Ouane, e alcuni ministri. “È stata posta l’enfasi sul sostegno dell’Ue alle riforme nei settori del buon governo, del ritorno dello Stato e dei servizi di base nelle aree fragili e della preparazione delle elezioni”, ha sintetizzato l’Alto rappresentante. “Nell’incontro con il presidente di transizione Bah N’Daw, ho ricordato le richieste dell’Ue per una tempestiva transizione civile e la nostra disponibilità a sostenere riforme urgenti per affrontare i problemi strutturali del Mali”, ha riferito ancora Borrell. L’Alto rappresentante ha incontrato anche rappresentanti della società civile: “Queste voci forniscono una migliore comprensione delle varie questioni del Mali e sono al centro dei nostri sforzi per rafforzare la governance”, ha spiegato. (Beb)