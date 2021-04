© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balcani: ministro Esteri tedesco Maas avvia visita in Kosovo e Serbia - Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas avvia oggi una visita nei Balcani, che lo vedrà oggi in Kosovo e venerdì in Serbia. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Affari esteri tedesco, Maria Adebahr, secondo cui Maas discuterà anche con funzionari in Kosovo e Serbia del dialogo per la normalizzazione delle relazioni. L'emittente "Radio Free Europe" sottolinea che la visita di Maas arriva alla luce del caso sollevato dal cosiddetto "non paper" presumibilmente redatto dal premier sloveno Janez Jansa e inviato al Consiglio europeo in cui si chiede il ridisegno dei confini nella regione. Il governo tedesco si è opposto categoricamente a tale scenario. (segue) (Res)