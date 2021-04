Balcani: ministro Esteri tedesco Maas, ridefinire confini è idea "irrealistica e pericolosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea di cambiare i confini nella regione balcanica è "irrealistica e pericolosa". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas al termine dell'incontro a Pristina con la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in riferimento alla questione dei "non-paper" inviato dal premier sloveno Janez Jansa al Consiglio europeo in cui si propone delle modifiche ai confini dei Paesi sorti dalle ceneri della ex Jugoslavia. "Oggi ho sottolineato il nostro sostegno incondizionato al dialogo e alla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Ho anche ascoltato argomenti che sono importanti per la popolazione del Kosovo in questo processo. L'Ue può contribuire a risolvere questi problemi. Le idee e le questioni di recente secondo cui i problemi possono essere risolti tracciando linee di confini sono idee irrealistiche e pericolose", ha dichiarato Maas in conferenza stampa. Il capo della diplomazia di Berlino ha anche promesso sostegno al Kosovo affinché la liberalizzazione dei visti in Unione europea avvenga il prima possibile. "Ho anche detto al presidente che la posizione del governo tedesco è molto chiara sul fatto che il Kosovo ha soddisfatto i criteri per la liberalizzazione dei visti. Ci impegneremo per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo il prima possibile", ha aggiunto. (segue) (Alt)